اليوم السابع
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وزارة الزراعة: محصول الذرة فى النوبارية ممتاز وخالى من الإصابات الحشرية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 09:46 ص
وزارة الزراعة: محصول الذرة فى النوبارية ممتاز وخالى من الإصابات الحشرية علاء فارق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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تلقى علاء فارق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بالنوبارية، وخاصة محصول الذرة  والسمسم والطماطم والعنب ومشاتل الفراولة.

أوضح التقرير أنه تم تفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم، فضلًا عن التأكد من توافر مستلزمات الانتاج الزراعي.

وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات أعمال مديرية الزراعة بالنوبارية فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوافر الأسمدة ، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وقيادات المديرية والادارة المركزيه لشؤون المديريات عدد من حقول محصول الذرة باعتباره محصول استراتيجي هام، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية، كما تم المرور أيضًا على زراعات الطماطم،  السمسم، أشجار المانجو، العنب، الموالح، مشاتل الفراولة وجميع المحاصيل تروى بطرق الرى الحديثه " تنقيط ، رش ثابت ،رش محور، بيفوت سنتر" .

كما تفقد  قرى الخرجين بمراقبة بنجر السكر بمرافقة المراقب العام المهندس محمد عبدالكريم والزراعات بحالة جيدة  وصرف مستلزمات الإنتاج يتم من خلال منظومة كارت الفلاح ولا توجد مشاكل فى صرف مستلزمات الانتاج والأسمدة.







الاسمدة

كارت الفلاح

الذرة

المبيدات

النوبارية



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