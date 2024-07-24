اليوم السابع
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مركز اللغات للأغراض المتخصصة جامعة حلوان يطلق دورة اللغة الإسبانية

الأربعاء، 24 يوليو 2024 09:21 ص
مركز اللغات للأغراض المتخصصة جامعة حلوان يطلق دورة اللغة الإسبانية جامعة حلوان
محمد صبحى

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورة اللغة الإسبانية للمستوى الأول.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

وقد أوضح الدكتور شادي الكردي أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلي أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية.

وتشمل الدورة ثمانية مستويات، حيث تبلغ مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية، ويحصل المتدرب في نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة، مما يعزز فرصه في سوق العمل.

ويدعو المركز جميع الطلاب المهتمين للتسجيل وحجز أماكنهم في الدورة التدريبية. ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة التواصل عبر:

- البريد الإلكتروني: language.centre@commerce.helwan.edu.eg
- الموقع الإلكتروني للمركز: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282
- صفحة المركز على فيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596
- رقم الواتس اب: 01018611471

دورة اللغة الإسبانية
دورة اللغة الإسبانية

 







جامعة حلوان

مركز اللغات

إطلاق دورة اللغة الاسبانية

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