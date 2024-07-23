تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال بجامعة حلوان الأهلية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان أن برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية يهدف برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، وأن يكون الأفضل محلياً وإقليمياً للتعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتطبيقي في مجال ذكاء الأعمال وتحليل البيانات وفق المعايير العالمية، كما يهدف إلى سد الفجوة في متطلبات سوق العمل وإعداد جيل قادر علي القيادة واتخاذ القرارات ولديه القدرة على الابداع والابتكار ومنافسة الدول المتقدمة في مجال تحليل الأعمال وكذلك توسيع أنشطة البحث العلمي.

يعد برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال من البرامج المتميزة والمستحدثة دوليا، وتم تصميم البرنامج خصيصاً لتلبية طلب الأعمال على المهارات التحليلية للبيانات العميقة ولتوفير تدريب شامل في تحليلات الأعمال والإحصاءات وذكاء الأعمال وإدارة المخاطر وكذلك تحليل السوق وتصميم وبناء مستودعات البيانات.

ويتضمن البرنامج عدداً من المقررات التى تهتم بدراسة طرق تحليل السوق ومهارات تحليل البيانات ، حيث يدرس الطالب مجموعة من المقررات،منها: نظم معلومات الأعمال، الإحصاء، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، تحليل السوق، لغات برمجه؛ مما يساعد على فهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات التحليلية العملية من جمع البيانات وتحليلها إلى التحليلات المعقدة وبناء لوحات المعلومات والرسوم البيانية.

ويؤهل البرنامج الطالب لعدد من فرص العمل، منها على سبيل المثال:

- مطور ذكاء الأعمال والتحليلات.

- محلل ذكاء الأعمال.

- محلل البيانات الضخمة.

- استشاري تطوير الأعمال.

- محلل بيانات بمؤسسات قطاع المال والأعمال.

- محلل أداء بمؤسسات نظم المعلومات.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة 4 سنوات جامعية مقسمة على 8 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 143 ساعة معتمدة، يتم منح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في (نظم ذكاء وتحليل الأعمال).

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة فى هذا الشأن.