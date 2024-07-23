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لطلاب الثانوية 2024 ..

تفاصيل برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية بكلية السياحة والفنادق بحلوان

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:03 ص
تفاصيل برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية بكلية السياحة والفنادق بحلوان بكالوريوس الدراسات التراثية بكلية السياحة والفنادق
كتب محمد صبحى

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أكدت جامعة حلوان على أنه يهدف برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية باللغة الانجليزية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى تأهيل الطلاب للعمل في إدارة التراث والمتاحف في العديد من المؤسسات، ويشمل ذلك وزارة الآثار، وزارة الثقافة، المواقع التراثية، المتاحف والمعارض بمختلف أنواعها، المنظمات والهيئات المحلية والدولية المرتبطة بالتراث والمتاحف، إضافة إلى قطاع السياحة الثقافية والعلاقات الثقافية الدولية، ويشمل البرنامج مجموعة الوحدات الدراسية التي تجمع بين المواد العامة والمواد المتخصصة في التراث المصري والعالمي وإدارة المواقع التراثية وإدارة المتاحف، وأخرى مرتبطة بالإقتصاد والتشريعات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الزائرين، ومن خلال تلك المجموعة من الوحدات الدراسية المختارة بعناية والتي تجمع بين وحدات إجبارية وأخرى اختيارية، يتم إمداد الطالب بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة للتأهيل في مجال الدراسات التراثية والمتحفية.

وتتمثل شروط وقواعد التقديم، حيث يقبل البرنامج الحاصلين على الثانوية (علمى – أدبى ) من خلال مكتب التنسيق كما يقبل الطلاب الشهادات المعادلة ، والطلاب الوافدين والمحولين،  إثبات المعرفة باللغة الإنجليزية من خلال المقابلة الشخصية.
وتكون نظام الدراسة بالبرنامج بالنقاط المعتمدة (CP) 240 نقطة لمدة 8 فصول دراسية.

بكالوريوس الدراسات التراثية بكلية السياحة والفنادق
بكالوريوس الدراسات التراثية بكلية السياحة والفنادق

 







جامعة حلوان

طلاب الثانوية العامة

برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية

كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

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