لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج الإدارة الفندقية بكلية السياحة جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

قالت جامعة حلوان، إن برنامج الإدارة الفندقية بـ كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا وفنيا وإداريا للعمل فى مجال الفندقة والضيافة والانخراط بنجاح في سوق العمل الفندقى محلياً وعالمياً.

وتتمثل المهارات التي يكتسبها الخريج فى اكتساب العديد من المهارات التى تؤهله للانخراط فى سوق العمل الفندقى من خلال إدراك وتحليل وتطبيق الكثير من المعارف المتعلقة بصناعة الفندقة والضيافة، ومنها:المعارف والمفاهيم الأساسية للعمل فى مجال الفنادق محليا ودوليا، القوانين والتشريعات الحاكمة لصناعة الضيافة فى مصر والعالم، المهارات المهنية للعمل فى أقسام الفندق المختلفة مثل قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الغرف والتسويق الفندقى.

المهارات الإدارية الازمة للعمل بمجال إدارة الفنادق، محاسبة الفنادق الاقتصاد الفندقى إدارة وتشغيل المطاعم، إدارة الموارد البشرية فى الفنادق، إدارة، الجودة فى صناعة الضيافة.

وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات دراسية مقسمة إلى ثمانية فصول دراسيةً.

وتتمثل شروط القبول فى حصول الطالب المتقدم للبرنامج على ثانوية عامة حديثة أو ما يعادلها من شهادات أو دبلومات سياحية أو فندقية وفقاً للمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وحصول الطالب المتقدم على 70% كحد أدنى في اللغة الأجنبية الأولى بالثانوية العامة أو ما يعادلها واجتياز الطالب المتقدم للإختبار الشخصى المنعقد بالكلية.

هذا ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فور التخرج في مجال إدارة الفنادق أو المنتجعات السياحية أو المطاعم، كما يتيح البرنامج للطالب دراسة كافة المواد الدراسية باللغة الإنجليزية الأمر الذي يرفع من أسهم الخريج في سوق العمل ويزيد من فرص الخريج للإلتحاق بالعمل في كبرى الفنادق و المنتجعات والمطاعم، ويقوم بتدريس المقررات أساتذة متميزين علماً ولغةً، وجود رائد علمى لكل طالب، كما لا يزيد عدد الطلاب فى المحاضرات عن 70 طالبا.