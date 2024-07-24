محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية وذلك في سياق جولته التفقدية للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء.



واستهل الدكتور عمرو رشيد اللقاء بتهنئة اللواء الدكتور خالد مبارك بثقة رئيس الجمهورية وتكليفه محافظا لجنوب سيناء، وقال ان هذا التكليف من قبل القيادة السياسية هو استكمال لمسيرة التنمية والتطوير التي جعلت من محافظة جنوب سيناء قبلة للسياحة العالمية،



وأكد المحافظ خلال اللقاء عن دعمه الكامل للمنظومة الإسعافية بمحافظة جنوب سيناء، وتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بمساندة المنظومة الإسعافية بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة لائقة لأبناء المحافظة وضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أرجاء العالم، كما أعرب عن تقديره لرجال المنظومة الإسعافية بنطاق المحافظة لما لمسه منهم من حرص شديد على صون حياة ومقدرات كافة المقيمين والوافدين بكافة مدن المحافظة ،



وفي سياق الاجتماع تناول الدكتور عمرو رشيد، حجم الإنجاز بالمشروعات الاستثمارية التي دشنتها هيئة الإسعاف بجنوب سيناء، والتي بدأت بتطوير المبنى الإقليمي لهيئة الإسعاف بمدينة شرم الشيخ، والذي يضاهي النسق العالمي في آلية العمل، بالشكل الذي يكفل له إدارة كافة الفعاليات الكبرى عبر غرف قيادة وتحكم متطورة مميكنة بشكل كامل، بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعبر تنسيق كامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان تحقيق رؤية القيادة السياسية في مجتمع آمن صحياً ومعافى بدنياً.



كما استعرض مساعي هيئة الإسعاف المصرية لاعتماد أول مركز تدريب إقليمي لعلوم الإسعاف بمدينة شرم الشيخ، لنشر العلوم والثقافة الإسعافية بين رواد وأبناء المدينة، بالشكل الذي يتواءم مع طبيعتها كمدينة عالمية للسلام، على أن يمتد نشاط ذلك المركز لخدمة كافة أرجاء المحافظة بشكل تدريجي،



كما تناول رئيس الإسعاف المصري خطة تطوير المنظومة الإسعافية لتشمل مدينة الطور والتي تشهد حالياً الانتهاء من اللمسات النهائية لمبنى هيئة الإسعاف المصرية الجديد، والذي يضم غرف قيادة وتحكم متطورة، وقاعات تدريبية للفرق الإسعافية، وكذلك أماكن إعاشة كاملة ولائقة تتواءم مع معايير بيئة العمل الصحية.



وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور عمرو رشيد الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحرصه الشديد على تذليل أي عقبات قد تعرقل سير عمل المنظومة الإسعافية بالمحافظة، كما وجه الدكتور عمرو رشيد الشكر لكافة الفرق الإسعافية بمحافظة جنوب سيناء لحرصهم الدائم على إغاثة ونجدة كافة الحالات الطبية الطارئة.



رافق الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في جولته التفقدية الدكتور شريف مدحت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والمهندس محمد عبد العليم الدش مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد عبد الجواد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة جنوب سيناء.