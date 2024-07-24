حصاد الوزارات.. زراعة 12.4 مليون شجرة تمتص 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الغينى الارتقاء بعلاقات البلدين

نتيجة الثانوية العامة 2024.. الاستعلام عن المجموع برقم الجلوس

الحكومة تستعرض أمام الرئيس السيسى جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء

نائب وزير الصحة توصى بمتابعة حل المشكلات فى وحدات الرعاية الأساسية وأقسام الطوارئ

وزيرة البيئة: زراعة 12.4 مليون شجرة امتصت 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون

وزارة النقل تبدأ غدا تشغيل خدمة جديدة لزوار مهرجان العلمين الجديدة

‏وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقدان مدفن الحمام للتخلص الآمن من المخلفات

وزير الأوقاف ينيب رئيس القطاع الدينى فى أداء خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين

البيئة: تدريب بالمحليات 3 أشهر على كيفية تقليم الأشجار

وزير الإنتاج الحربى يلتقى وزير الاستثمار لبحث أوجه التعاون المشترك

وزيرة التضامن تستعرض مع أعضاء النواب والشيوخ خطة برامج الحماية الاجتماعية

نائب وزير الصحة يتفقد عدد من وحدات الرعاية الأساسية بسوهاج