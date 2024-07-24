البيئة: تدريب بالمحليات 3 أشهر على كيفية تقليم الأشجار

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والزراعة فى ملف التشجير، و طرح مجموعة من الأفكار البناءة فى التعامل مع الملف، وسبل متابعة ورعاية الأشجار التى يتم زراعتها، وتدريب عمال المحليات وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الاشجار وتقليمها، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وجارى التنسيق مع القطاع الخاص فى هذا الشأن.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات لليوم السابع ، انه تم التنسيق مع وزارة الزراعة للاستعانة بالمهنيين لديها لتنفيذ برامج تدريبية على مستوى المحافظات للعاملين بالمحليات، لمدة ثلاثة أشهر حول كيفية تقليم الاشجار ، كما سيتم العمل على التوسع فى إنشاء المشاتل وفقا للإمكانيات المتاحة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت اطلقت الحوار المجتمعى، حول المسئولية المشتركة فى تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة، بهدف حشد كافة أطياف المجتمع لتوضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة، وتم عرض كافة الآراء والمقترحات التى تناولها الحوار على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتنفيذها.



