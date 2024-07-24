اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: زراعة 12.4 مليون شجرة امتصت 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:26 م
وزيرة البيئة: زراعة 12.4 مليون شجرة امتصت 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم زراعة 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ فى عامين بداية من عام 2022 وحتى عام 2024، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في كل محافظات الجمهورية.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض مخرجات الحوار الوطني حول تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، على رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عرض المقترحات الخاصة بالشق التشريعي المرتبطة بالتشجير، وتعديل بعض بنود قانون البيئة، مؤكدة أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية وتشكيل لجنة مهمتها منع استصدار أى قرارات من شأنها قطع أو تقليم الأشجار التي قامت بها وزارة البيئة للتنفيذ.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ عدد من المحاور كنموذج يمكن تعميمه، أبرزها صدور قرار بالتشديد على جميع أحياء العاصمة بمنع قطع الأشجار، وعدم تنفيذ عمليات التقليم الجائرة للأشجار إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة تحت إشراف وزارة البيئة، واستكمال تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وإقامة المشاتل.

ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد كلف بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أى منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.







البيئة

100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية

قطع الأشجار

منع قطع الاشجار



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان مشروع إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:13 ص

وزيرة البيئة: تشكيل لجنة فنية بمحافظة القاهرة لمتابعة قرارات منع قطع الأشجار

الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:00 ص

وزيرة البيئة: 8 ملايين يورو دعما من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لإنشاء محطة معالجة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:37 م

وزيرة البيئة: استكمال مبادرة 100 مليون شجرة بزراعة أحزمة خضراء حول المدن الصناعية

الإثنين، 15 يوليو 2024 01:30 م

مبادرة 100 مليون شجرة.. تعرف على ما تم تنفيذه فى أسوان

الخميس، 04 يوليو 2024 12:00 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة