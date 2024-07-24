وزيرة البيئة: زراعة 12.4 مليون شجرة امتصت 310 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم زراعة 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ فى عامين بداية من عام 2022 وحتى عام 2024، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في كل محافظات الجمهورية.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض مخرجات الحوار الوطني حول تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، على رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عرض المقترحات الخاصة بالشق التشريعي المرتبطة بالتشجير، وتعديل بعض بنود قانون البيئة، مؤكدة أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية وتشكيل لجنة مهمتها منع استصدار أى قرارات من شأنها قطع أو تقليم الأشجار التي قامت بها وزارة البيئة للتنفيذ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ عدد من المحاور كنموذج يمكن تعميمه، أبرزها صدور قرار بالتشديد على جميع أحياء العاصمة بمنع قطع الأشجار، وعدم تنفيذ عمليات التقليم الجائرة للأشجار إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة تحت إشراف وزارة البيئة، واستكمال تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وإقامة المشاتل.

ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد كلف بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أى منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.