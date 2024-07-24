اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الغينى الارتقاء بعلاقات البلدين

الأربعاء، 24 يوليو 2024 03:03 م
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الغينى الارتقاء بعلاقات البلدين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى
(أ ش أ)

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بحث الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسنو أنج مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية قدم خلال الاتصال الهاتف التهنئة لوزير الخارجية والهجرة على توليه المنصب .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا كذلك عدداً من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
 







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