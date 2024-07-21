تنسيق الجامعات 2024.. اعرف برنامج الدراسات السياحية بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج بكالوريوس الدراسات السياحية ، وهو برنامج مميز يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للانخراط بنجاح في سوق العمل السياحي محليا وإقليميا، وفي دعم البحث العلمي في مجال السياحة والسفر والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع.

وأوضح البيان ، ان البرنامج يكسب الخريج المعارف والمهارات المتعلقة بالخصائص الجغرافية والترويجية للمقصد السياحي المصري والمقاصد السياحية الدولية، والقوانين والتشريعات الحاكمة لصناعة السفر والسياحة، في مصر والعالم.

وتكون مجالات العمل بالأجهزة والمنظمات السياحية المحلية والدولية، وأعمال المكاتب السياحية وشركات السفر، أعمال شركات الطيران، والأساليب المثلى للدعاية والإعلام السياحي وتنمية المبيعات السياحية، وتخطيط وتنمية المقاصد السياحية.

ومدة الدراسة أربع سنوات دراسية مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، ويشترط للقبول حصول الطالب المتقدم للبرنامج على ثانوية عامة حديثة أو ما يعادلها من شهادات أو دبلومات سياحية أو فندقية وفقا للمجموع الذي يحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات، اجتياز الطالب المتقدم لاختبارات القدرات المنعقدة بالكلية.

ويتميز البرنامج بتأهيل الخريج للعمل في مجالي السياحة والطيران ويتيح للطالب دراسة كافة المواد التخصصية في مجالي السياحة والطيران باللغة الإنجليزية الأمر الذي يرفع من أسهم الخريج في سوق العمل وتزيد من فرص عمل الخريج في شركات السياحة ووكالات السفر وشركات الطيران.

ويتم التقدم للمصريين عن طريق مكتب التنسيق والمحولين من الكليات الأخرى من خلال مكتب التحويل المركزي بالجامعة مع استيفاء الحد الأدنى للقبول وللوافدين عن طريق تسجيل البيانات إلكترونيا على موقع الوزارة ثم يتقدم بأوراقه مباشرة لمكتب الوافدين بالجامعة.