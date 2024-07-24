تنسيق الجامعات 2024.. جامعة حلوان تخصص معامل لتسجيل الرغبات بالقاهرة والجيزة

كتب محمد صبحى

خصصت جامعة حلوان ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من المعامل لتسجيل رغبات الطلاب بمحافظتي القاهرة والجيزة وتتمثل أماكن هذه المعامل كالآتي فى مركز الحساب العلمي بمقر الحرم الجامعي، ومعمل كلية الهندسة المطرية جامعة حلوان، معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم

ويأتى ذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأوضحت والجامعة أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، ويتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء تسجيل الرغبات في التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك.



تنسيق الثانوية العامة



