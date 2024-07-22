اختبارات القدرات 2024.. موعد إتاحة رابط موقع التنسيق للتسجيل والتقدم

كتب ـ محمد صبحى

حددت وزارة التعليم العالى يوم الخميس المقبل، موعدا لفتح باب تسجيل الرغبات لاداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2024، موضحة أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفى إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمى فى جميع المجالات، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك فى الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024.

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية.

أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 بموسم تنسيق الجامعات 2024 والذى تضمن عددا من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

ومن بين الإرشادات للطلاب، أنه يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط، كما أنه ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات فى حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية.