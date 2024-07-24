اليوم السابع
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تحسن طفيف فى الأحوال الجوية بمدينة أبوسمبل بعد أمطار ورعد وبرق.. فيديو

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:29 ص
تحسن طفيف فى الأحوال الجوية بمدينة أبوسمبل بعد أمطار ورعد وبرق.. فيديو تحسن الطقس في أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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بدأت الأجواء فى التحسن بمدينة أبو سمبل جنوب مصر، صباح اليوم، بعد ليلة من الأمطار والرعد والبرق والرياح المحملة بالأتربة ضربت المدينة السياحية بأسوان.

سجلت درجات الحرارة فى مدينة أبوسمبل، اليوم، الأربعاء، العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، مع زيادة نسبة الرطوبة فى الجو لـ36 %.

كما تم إعادة فتح المجرى الملاحى فى بحيرة ناصر بعد إغلاقه بسبب الطقس، وأيضاً إعادة فتح طريق أبوسمبل الدولى البرى.

وكلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سيد سعدى، رئيس مدينة أبوسمبل، من إزالة الأتربة ورفع مخلفات الأشجار والآثار الناتجة عن سوء حالة الطقس، مع القيام بأعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية.

وكانت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، شهدت سوء أحوال جوية وتقلبات فى الطقس صاحبه سرعة رياح ثم عاصفة ترابية، فضلاً عن تساقط الأمطار الخفيفة والمتقطعة على أنحاء المدينة وظهور للبرق وأصوات رعد فى السماء وهو الذى تطلب وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر ، بجانب إغلاق الحركة المرورية على طريق أسوان / أبو سمبل البرى.







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