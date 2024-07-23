اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:22 م
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وقف الملاحة فى بحيرة ناصر وإغلاق طريق أسوان - أبو سمبل لسوء الطقس.. صور

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:07 م
وقف الملاحة فى بحيرة ناصر وإغلاق طريق أسوان - أبو سمبل لسوء الطقس.. صور الطقس فى أبوسمبل
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس التى تشهدها مدينة أبو سمبل السياحية من حدوث عاصفة ترابية، فضلاً عن وجود رياح محملة بالأتربة وتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتقطعة على أنحاء المدينة.

وهو الذى تطلب وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى بحيرة ناصر، بجانب إغلاق الحركة المرورية على طريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة سيد سعدى باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية من خلال فصل التيار الكهربائى فى بعض المناطق حفاظاً على سلامة المواطنين، مع القيام بأعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية.

 

الطقس فى أبوسمبل
الطقس فى أبوسمبل

 

أمطار خفيفة
أمطار خفيفة

 

طقس أبوسمبل
طقس أبوسمبل

 

مدينة أبوسمبل
مدينة أبوسمبل

 







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