اليوم السابع
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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة مستمرة على أسوان وأبوسمبل

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:55 ص
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة مستمرة على أسوان وأبوسمبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من اقصى جنوب البلاد من اليوم الأربعاء 23 يوليو إلى الجمعة 26 يوليو.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص الأمطار ستكون على أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون خفيفة ورعدية أحيانا.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد.







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