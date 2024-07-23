وزارة الزراعة: تصنيف نوع الآفة خطوة أساسية فى استراتيجيات المكافحة

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة عملية تحت عنوان "التعرف على رتب حرشفية وغمديه ونصفية الاجنحة ودورها في المكافحة الآمنة للآفات الزراعية" خلال الفترة 21-22 يوليو 2024 بالمقر الرئيسى للمعهد لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في إنتاج المحاصيل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الثروة الزراعية المصرية من دخول الآفات العابرة للحدود و تعزيز الممارسات الزراعية اللازمة لتطبيق إدارة متكاملة للآفات لتحقيق الامن الغذائي في مصر.

أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد لأهمية التعرف على رتب الحشرات كأساس للمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، فمعرفة خصائص الحشرات تمكّن المتخصصين و الفنيين و المزارعين من الحد من استخدام المبيدات الكيميائية و تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الإنتاج الزراعي و تحقيق مكافحة فعالة للآفات الزراعية مما يحقق استدامة انفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأجنبية و تعزيز الصحة النباتية. فالتعرف على رتب الآفات يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على المعرفة فيما يتعلق بعمليات المكافحة كما يسهم في تحديد الحلول المناسبة أو الأساليب البديلة سواء كانت بيولوجية أو ميكانيكية أو كيميائية مما يحقق التنوع البيولوجي و التوازن البيئي واستدامة في النظم الزراعية.

وفي السياق ذاته، أبرز عبد المجيد دور المتحف المصري المرجعي للحشرات بالمعهد و الحاصل على الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمن وسرية المعلومات لعامين متتاليين كأول جهة بحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه المواصفة، وثروة علمية عالمية يتم تحديثها بصفة مستمرة كجزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي.

ونوه عن معمل التصنيف المرئي الدقيق الحاصل على ذات المواصفة و الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة في الفحص والتصوير للعينات الحشرية لخدمة البحث العلمي وان يكون داعما للمتحف المصري المرجعي للحشرات.

وأوضحت الدكتورة نها عبد الجليل وكيل المعهد لشئون البحوث أن الندوة اشتملت على محاضرات نظرية للتعرف على دور التصنيف في مكافحة الآفات والرتب المختلفة للآفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية.

كما تناولت الندوة تدريب عملي في مبادئ التصنيف و طرق جمع و تحضير و تصبير العينات الحشرية و الحفاظ عليها كمرجع تعريفي، و أنواع الآفات من العائلات المختلفة و الحشرات الناقلة للأمراض.