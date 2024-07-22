وزيرة التنمية المحلية: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بدعم جهود التنمية بالصعيد

كتب على عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، الدكتور حسن النعماني رئيس جامعة سوهاج بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء قدم النعماني التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية، وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تقديرها لهذه اللافتة الطيبة من رئيس جامعة سوهاج، معربة عن خالص اعتزازها بثقة رئيس الجمهورية لاختيارها في هذا المنصب ودعمه لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي معيشة المواطنين في محافظات الصعيد ودعم جهود التنمية والبناء بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد والاستفادة من المزايا الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بمحافظات صعيد مصر، مشيرة الي الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذ بالتعاون مع البنك الدولي في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .

وأكد النعماني، الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذ برامج التنمية المحلية لأبناء محافظات الصعيد، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش، واحداث نقلة نوعية في الخدمات و توفير حياة كريمة لهم.

وقال النعماني إنه خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة، مقدماً شكره للدكتورة منال عوض، ومتنمياً لها مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات المتنوعة والملفات الخدمية التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارة والجامعة للمساهمة في خدمة المجتمع السوهاجي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والبيئية والتنموية والصحية انطلاقاً من دور الجامعة التعليمي ورسالتها المجتمعية .