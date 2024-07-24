البورصة توافق على تعامل شركة بلتون على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قرارًا رقم (64) لسنة 2024 الموافقة لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية - على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في ضوء عدم الممانعة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/07/2024، إعمالاً لأحكام قرار الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1732) لسنة 2024.

وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.