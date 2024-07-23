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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:40 م
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المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 29 ألف نقطة ورأس المال السوقى يربح 14 مليار جنيه

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:02 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 29 ألف نقطة ورأس المال السوقى يربح 14 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 29195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 35836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12615 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 6680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 9603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة.







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