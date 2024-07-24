اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:19 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 29328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 35989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12683 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 9672 نقطة.

 







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