إطلاق مشروع لحفظ تراث هيئة كبار العلماء منذ نشأتها حتى عام 1961

كتب لؤى على

أطلقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشروع حفظ تراث هيئة كبار العلماء في المدة من(1329هـ - 1911م/ 1381هـ - 1961م)، وهو مشروعًا علميًّا بعنوان: «ذاكرة هيئة كبار العلماء» التي تتضمن جميع الوثائق التاريخيَّة من قرارات ملكيَّة، وبيانات أصدرتها الهيئة؛ في الحقبة الزمنيَّة من (1911م حتى 1961م)، على أن تخصص قاعة بمبنى هيئة كبار العلماء لتعلق فيها هذه اللوحات بعد معالجتها.

هذا المشروع يحكي تاريخ هيئة كبار العلماء منذ نشأتها وحتى 1961م، ونضالها في مكافحة الاستعمار البريطاني، وجهادها في سبيل نصرة القضية الفلسطينيَّة، وموقفها من الأقليَّات المسلمة في شتى أنحاء العالم، وبيانتها التي أصدرتها لتوعية المجتمع المصري، ومشاركاتها في الحياة الوطنيَّة والاجتماعيَّة، وذلك من خلال مجموعة من الوثائق التاريخيَّة المتمثلة في قرارات ملكية، وخطابات أرسلتها الهيئة إلى جهات محليَّة وعالميَّة، وبيانات تضمنتها محاضر اجتماعات الهيئة، وقرارات اتخذتها الهيئة، مما يعطي صورة حية عن حركة تاريخ هيئة كبار العلماء وتفاعلها مع الأحداث التي عاشتها الأمَّة في تلك الحقبة.



ومن حق المطلع على جهود الأزهر الشريف، أن يُعَرَّفَ بأصول كبار علمائه، وجهودهم؛ فحيث الأصل تسعى الملحقاتُ، خصوصًا أن جهودهم لم تكن قاصرة على الشأن الديني فحسب، وإنما امتدت إلى مواجهة الاستعمار، في مواقف بطولية يشهد بها ولها التاريخ، وكانت لهم أيادٍ بيضاء في شتى مناحي الحياة في الديار المصريَّة؛ من تثقيف، وتوجيه، ودور كبير في الحياة السياسيَّة، من أجل ذلك كان لزامًا إخراج هذه الجهود من براويزِ الصور، إلى عقل وقلب المتلقي الكريم.



كما تم تخصيص مكان بمبنى الهيئة ليكون مقرًّا يحتضن ذاكرة الهيئة وتاريخها، ويحفظها حيَّة للأجيال الحاليَّة والقادمة، مع ضرورة أن تخرج هذه الوثائق المتوفِّرة في الهيئة إلى النور، في أبهى حُلَّةٍ وأحسن صورة، وتحكي تاريخ الهيئة.