"ثورة يوليو فى أحضان الأزهر ".. أحدث إصدرات هيئة كبار العلماء

كتب لؤى على

أعلنت الأمانة العامَّة لـ هيئة كبار العلماء بالأزهر، إطلاق الملف الرقمي الثاني بعنوان «من كنوز الأزهر.. ثورة يوليو في أحضان الأزهر» بأقلام كبار العلماء، وذلك في إطار مشاركة أمانة هيئة كبار العلماء في احتفالات جمهوريَّة مصر العربيَّة بثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك في إطار عناية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بإبراز دور شيوخ الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء، وعطائهم الممتد، والتعريف بجهودهم في خدمة الوطن، وتبني قضاياه القوميَّة.

ويتناول هذا الملف وثائق تاريخيَّة مهمَّة عن أحداث ثورة يوليو 1952، ومواقف علماء الأزهر منها، وزيارة الرئيس محمد نجيب للجامع الأزهر بناءً على طلب الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، ومبايعته رئيسًا للبلاد، وما تلا ذلك من أحداث عايشها الشيخ عبد الرحمن تاج، شيخ الجامع الأزهر، و أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقد حفلت مجلة الأزهر بعدد كبير من المقالات والبحوث تأييدًا للثورة، وبيانًا لأهدافها، وتعريفًا بإنجازاتها، حيث كتب الشيخ عبد الرحمن تاج مقالًا بعنوان: «عيد ثورة 23 يوليو»، وكتب الشيخ محمد أحمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء، مقالًا بعنوان: «عهدان»، ومقالًا آخر بعنوان: «بماذا نبدأ؟» وكتب الشيخ عبد اللطيف السبكي مقالًا بعنوان: «موقف الثورة من الأزهر»، إضافة إلى عدد من المقالات التي سطرتها أقلام كبار العلماء بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أنَّ هذا هو الملف الإلكتروني الرقمي الثاني الذي تطلقه أمانة الهيئة، حيث كان الملف الأول بعنوان «من كنوز الأزهر..الهجرة النبويَّة بأقلام كبار العلماء».



ويمكن الاطلاع على الملف الرقمي وتحميله من خلال الرابط التالي: