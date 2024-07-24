إدارات تعليمية محظور تحويل طلاب المرحلة الثانوية 2025 عليها.. اعرفها

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بناء على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارات التعليمية المحظور قبول أى تحويلات عليها لطلاب المرحلة الثانوية سواء مدارس رسمية أو خاصة إلى الإدارات التابعة للمديريات التالية، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه

- المديرية كفر الشيخ وتشمل إدارات: بيلا - الحامول - سيدى سالم.

- المديرية دمياط وتشمل" كفر سعد - ميت غالب.

- مديرية التربية والتعليم بأسيوط: البداري - ديروط - صدفا - الغنايم.

- مديرية التربية والتعليم بسوهاج وتشمل : دار السلام - أخميم - جهينة - المنشأة - البلينا

- مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تتضمن إدارات الصالحية - أبو كبير - فاقوس - أولاد صقر . كفر صقر - الحسينية.

- مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا, وتشمل : نجع حمادى - الوقف.

- مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وتشمل الجمالية - دكرنس - تمى الأمديد - شربين . ميت سلسيل - بني عبيد.

- مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان إدارة إدفو.

- مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وتشمل إدارة العامرية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تقوم بفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد 2025، بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر 2024.