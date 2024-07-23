اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم: انتظام أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:00 ص
وزارة التعليم: انتظام أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العمل داخل كنترولات الثانوية العامة يسير بشكل طبيعى وبانتظام، وهناك سرية كاملة فى الأعمال داخل الكنترولات، حيث يتم تقدير الدرجات وفق الضوابط المقررة ونماذج الإجابات، مشددة على أن الوزارة حريصة على حصول كل كراسة إجابة على الدرجة التى تستحقها.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

ميعاد نتيجة الثانوية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة