اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:21 ص
أخبار × 24 ساعة.. خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزير الصحه

الاضطرابات النفسيه

خالد عبدالغفار

وزاره النقل

وزير الاوقاف

التعليم العالى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة