أخبار × 24 ساعة.. خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الصحة: 25% من سكان العالم لديهم جزء من الاضطرابات النفسية

خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء

وزارة النقل: أسعار رحلات السوبر جيت لمهرجان العلمين أرخص من الرحلات العادية

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة

‫ وزير الزراعة يتابع مع رئيس بحوث الصحراء الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية بشمال سيناء

وزارة التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية