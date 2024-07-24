أخبار × 24 ساعة.. خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الصحة: 25% من سكان العالم لديهم جزء من الاضطرابات النفسية
خالد عبد الغفار: 100 مليون دولار شهريا تُنفق على الدواء
وزارة النقل: أسعار رحلات السوبر جيت لمهرجان العلمين أرخص من الرحلات العادية
وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة
وزير الزراعة يتابع مع رئيس بحوث الصحراء الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية بشمال سيناء
وزارة التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية