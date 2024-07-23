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وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:57 م
وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل 14 مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، منها ( 10 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024م حتى تاريخه ( 52 ) مسجدًا، منها ( 44 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26/ 7 / 2024 ( 12133 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 848 ) مليون جنيه.
 
ويذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الإيمان - قرية رياض القصاب – مركز أبو حمص
2. مسجد الشاعر – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
3. المسجد القبلي – قرية كفر عثمان – مركز شبرا خيت
4. مسجد السلام – قرية الحماد – مركز رشيد
5. مسجد الشرقية الكبير – مركز أبو حمص
6. مسجد الهدى – الحمره – الهلباوي – سيدي غازي – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف الأقصر
7. مسجد العطاوين البغدادي – البياضية
8. مسجد الحاجة بخيتة – بند إسنا

مديرية أوقاف أسيوط
9. مسجد أولاد بشير – نجع سويلم – ديروط

مديرية أوقاف الغربية
10. مسجد الحداد – بسيون

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
1. مسجد حاجر الدهسة البحري – العركي – فرشوط
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة سيسبان – الكوم الأحمر – فرشوط
3. مسجد رسلان – الكوم الأحمر – فرشوط
4. مسجد الرحمن – نجع شاهين – الدهسة – العركي – فرشوط






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