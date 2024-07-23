اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة النقل: أسعار رحلات السوبر جيت لمهرجان العلمين أرخص من الرحلات العادية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:40 م
وزارة النقل: أسعار رحلات السوبر جيت لمهرجان العلمين أرخص من الرحلات العادية شركة السوبر جيت
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء حسن الليثي رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل، أن دورهم تسهيل حركة المواطنين والمشاركة في الخدمة الثقافية، لاسيما المساهمة فى تسهيل الوصول إلى مدينة العلمين للمشاركة فى مهرجان العلمين، موضحا أن المهرجان ترفيهى تثقيفي لكل الأعمار.

 

وأوضح حسن الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين، مع الإعلامي شريف مدكور، على قناة الحياة، أن مهرجان العلمين يقام فى منطقة حيوية داخل العلمين وسيقومون بنقل الركاب من محطة السوبر جيت فى محطة عدلى منصور ويقدمون خدمة خاصة لزوار مهرجان العلمين.

 

وتابع: "الخدمة مميزة فى أتوبيسات السوبر جيت والأسعار مميزة وأسعار الرحلات من القاهرة إلى العلمين أرخص من الرحلات العادية لأنه مهرجان ثقافي لجموع المواطنين".







مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2024

حفلات العلمين اليوم

اسعار حفلات العلمين

حفلات مهرجان العلمين

حفلات العلمين

جدول حفلات العلمين

حجز حفلات العلمين

كيفية حجز تذاكر العلمين

موقع حجز تذاكر العلمين

اليوم السابع بلس

فعاليات مهرجان العلمين

محمد منير

حفل محمد منير

اغاني محمد منير

حفل محمد منير فى العلمين

التراس محمد منير




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة