اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:19 م
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وزارة التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 06:47 م
وزارة التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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وجهت وزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء أمورهم توخى الحذر من التعامل مع الكيانات والمكاتب والأشخاص التى تدعى انتسابهم للجامعات الحكومية لتسهيل اختبارات امتحان القدرات الخاص بالكليات التي تشترط الالتحاق بها إجراء امتحان القدرات حيث أن من يقوم بالتدريس فى هذه الكيانات لا ينتسبون إلى المجتمع الأكاديمى. 

 

وأكدت التعليم العالى أن الجامعات لا تقوم بإعطاء أى دورات من شأنها التأهيل لاختبار القدرات وتهيب وزارة التعليم العالى بأولياء الأمور بتوخي الدقة والحرص عند التعامل مع تلك الكيانات. 

 

والرجوع للوزارة فى حال الاستفسار عن أى أمور تخص الجامعات والالتحاق بها.


 







وزارة التعليم العالي

التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية

الانتساب للجامعات الحكومية

الكيانات الوهمية بالتعليم العالى




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