وزارة التعليم العالى تحذر الطلاب من التعامل مع كيانات تدعى انتسابها للجامعات الحكومية

كتب محمد صبحى

وجهت وزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء أمورهم توخى الحذر من التعامل مع الكيانات والمكاتب والأشخاص التى تدعى انتسابهم للجامعات الحكومية لتسهيل اختبارات امتحان القدرات الخاص بالكليات التي تشترط الالتحاق بها إجراء امتحان القدرات حيث أن من يقوم بالتدريس فى هذه الكيانات لا ينتسبون إلى المجتمع الأكاديمى.

وأكدت التعليم العالى أن الجامعات لا تقوم بإعطاء أى دورات من شأنها التأهيل لاختبار القدرات وتهيب وزارة التعليم العالى بأولياء الأمور بتوخي الدقة والحرص عند التعامل مع تلك الكيانات.

والرجوع للوزارة فى حال الاستفسار عن أى أمور تخص الجامعات والالتحاق بها.



