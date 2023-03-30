تقوي الذاكرة والإدراك.. 8 أطعمة لتعزيز وظائف الدماغ

كتبت ميرفت رشاد

تتأثر خلايا الدماغ الأولية، أو الخلايا العصبية بالطعام الذي تتناوله، يتسبب النظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون والسكريات في إتلاف الخلايا العصبية في الدماغ عن طريق التسبب في الالتهاب ويمنع نمو خلايا جديدة، قد يكون لهذا تأثير على كيفية عمل الدماغ ولعب دور في الأمراض العقلية مثل الاكتئاب.

من ناحية أخرى ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الجيدة ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ، مفيد لصحة الدماغ، يعزز مثل هذا النظام الغذائي نمو الخلايا العصبية الجديدة ، مما يعزز الإدراك والتركيز والذاكرة، وإليك ثمانية أطعمة يمكنك تناولها يوميًا للمساعدة في تحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

8 أطعمة لتقوية الذاكرة والإدراك:



1. العنب البري



يمكن أن تؤدي إضافة التوت الأزرق إلى نظامك الغذائي اليومي إلى إحداث المعجزات لعقلك، تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك ، فإن مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب البري تستهدف على وجه التحديد مناطق في الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم.

2. عين الجمل



عين الجمل مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ، كما أنها تحتوي على فيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، أظهرت الدراسات أن تضمينه في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن الذاكرة والقدرة على التعلم والوظيفة الإدراكية.

3. الكركم



الكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين ، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، أظهرت الدراسات أن الكركمين له تأثير إيجابي على الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

4. الخضراوات الورقية



الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لوظيفة الدماغ، تحتوي على فيتامينات A و C و K بالإضافة إلى حمض الفوليك المهم لنمو الدماغ، بالإضافة إلى ذلك ، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

5. الأفوكادو



الأفوكادو مصدر للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، وهي مفيدة لوظائف المخ، كما أنها تحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف.

6. سمك السلمون



السلمون هو سمكة دهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، DHA ، و EPA ، والتي تعتبر مهمة لصحة الدماغ. أظهرت الدراسات أن تناول سمك السلمون بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية ، خاصة عند كبار السن.

7. البيض



يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكولين ، وهو أمر مهم للوظيفة الإدراكية، يشارك الكولين في تطوير الدماغ وإنتاج الناقلات العصبية، يمكن أن يوفر البيض أيضًا فيتامينات البروتين وفيتامين د وفيتامين ب.

8. الشوكولاتة الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد ، والتي ثبت أنها تحسن الوظيفة الإدراكية، كما أنها تحتوي على مادة الكافيين والثيوبرومين ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين اليقظة والمزاج.