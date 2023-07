كيف تزيد معدل حرق الدهون فى جسمك لإنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

يلعب التمثيل الغذائي في الجسم دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي، حيث يتكون من تفاعلات كيميائية مختلفة تحدث في الخلايا مما يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، وتتأثر السرعة التي يحرق بها جسمك السعرات الحرارية ويحولها إلى طاقة بعدة عوامل، فى هذا التقرير نقدم عدة طرق لزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ومعدل حرق الدهون، بحسب موقع indiatoday كيف تزيد معدل حرق الدهون فى جسمك؟ ​بناء كتلة عضلية خالية من الدهون تحرق أنسجة العضلات سعرات حرارية في حالة الراحة أكثر من الأنسجة الدهنية ، لذا فإن دمج تدريب المقاومة في روتين اللياقة الخاص بك يمكن أن يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Obesity ، فإن العضلات المكتسبة يمكن أن تزيد من معدل الأيض أثناء الراحة بما يصل إلى 50 سعرة حرارية في اليوم. التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) تتضمن تمارين HIIT دفعات قصيرة من التمارين المكثفة بالتناوب مع فترات التعافي القصيرة. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة السمنة إلى أن جلسات HIIT يمكن أن ترفع بشكل كبير من التمثيل الغذائي بعد التمرين ، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية حتى بعد الانتهاء من التمرين.



حافظ على نشاطك طوال اليوم يمكن أن يساهم دمج الأنشطة البدنية غير الرياضية ، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد أو المشي أثناء فترات الراحة ، في زيادة إنفاق الطاقة. أظهرت الدراسات أنه حتى النوبات الصغيرة من النشاط على مدار اليوم يمكن أن تزيد من معدل الأيض وتحسن الصحة العامة. حافظ على رطوبتك تم ربط شرب الماء بزيادة مؤقتة في عملية التمثيل الغذائي. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism أن شرب 500 مل من الماء يزيد من معدل الأيض بنسبة 30 في المائة لمدة ساعة تقريبًا. قد يمنع البقاء رطبًا بشكل كافٍ أيضًا التباطؤ الأيضي الناجم عن الجفاف. احصل على قسط كافٍ من النوم ارتبط النوم غير الكافي بالاضطرابات الأيضية وزيادة خطر الإصابة بالسمنة. كشفت الأبحاث المنشورة في مجلة Annals of Internal Medicine أن الحرمان من النوم يمكن أن يقلل من معدل الأيض أثناء الراحة بنحو 5 % اهدف إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم التمثيل الغذائي الصحي أدخل البروتين في نظامك الغذائي البروتين له تأثير حراري أعلى على الطعام مقارنة بالدهون والكربوهيدرات. يتطلب المزيد من الطاقة للهضم والتمثيل الغذائي ، وبالتالي زيادة معدل الأيض بشكل مؤقت. يمكن أن يؤدي تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات القائمة على الأدلة ، يمكنك تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك وتعزيز عملية حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.

تذكر أن عادات نمط الحياة الصحية ، مثل التمارين المنتظمة ، والنظام الغذائي المتوازن ، والنوم الكافي ، والبقاء رطبًا ، هي المفتاح لتحسين التمثيل الغذائي الخاص بك.