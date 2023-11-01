لو بتتبع نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن.. اعرف أفضل قت للإفطار

كتبت إيناس البنا

مع انتشار الأنظمة الغذائية المختلفة وتنوعها المستمر، عرف نظام الصيام المتقطع كأحد الأنظمة الخاصة لفقدان الوزن وتنظيم تناول الطعام، ولكن مع فترة صيام تمتد لفترة 16 ساعة يطرح السؤال نفسه: متى نتناول وجبة الإفطار في وقت مبكر أم تتأخر إلى فترة الظهر؟

أوضحت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، أن الأصح هو تناول وجبة الإفطار بعد الاستيقاظ بحوالي ساعتين إلى 3 ساعات أي يفضل تناولها قبل فترة الظهيرة، إذا لم تكن تتبع نظام الصيام المتقطع ، لأن النوم مدة 8 ساعات ليلا يقل معدل الحرق بالجسم وبالتالي الهضم أيضا يكون متوقفا، وتكون فترة الصباح أفضل فترة للحرق بالجسم.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية في تصريح لـ" اليوم السابع"، أن وجبة الفطار الصحية يجب أن تحتوى على نشويات مثل العيش البلدى مع بروتين مثل بيض وجبن قليل الدسم وفول وألياف مثل الخيار والخس والبقدونس أو الجرجير، ويعد البروتين من المكونات الهامة في وجبة الفطار لانها تأخذ وقتا طويلا في الهضم .

وأشارت الطبيبة أنه بخلاف ذلك إذا تم برمجة الجسم على طريقة الصيام المتقطع وهو تناول الطعام خلال 8 ساعات والصيام عن الطعام فقط لمدة 16 ساعة مع السماح بشرب المشروبات، تتأخر بالتالى وجبة الفطار ، وخلال فترة الصيام 16 ساعة يرتفع هرمون النمو ويقل مستوى هرمون الأنسولين مما يحفر مستوى الحرق عاليا ويحافظ على الكتلة العضلية، كما أن الكبد خلال هذه الساعات يكون في حالة راحة مما يساعد على تنظيف السموم من الجسم ويكون معدل الأيض والحرق في أحسن مستوياته.