وزير الزراعة يبحث تسهيل إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

كتبت أسماء نصار

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع ماكرديلى كارلوس رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي، وبحثا معا تعزيز التعاون المشترك في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن والخدمات البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تنظيم وزيادة التعاون مع البرازيل باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية والداجنة وأشار فاروق إلى أن سياسة الدولة هي تدعيم القطاع الخاص لاحداث طفرة تنموية في إطار توجيهات القيادة السياسية .

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتسهيل إجراءات التعامل مع الجانب البرازيل فى مجال التبادل التجاري والخبرات والخدمات البيطرية وتحسين السلالات، مؤكدا ان الهدف هو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتبادلة .

من جانبه أعرب "ماكرديلي" عن ارتياحه بالمباحثات مع وزير الزراعة مشيرا إلى التعاون المصري البرازيلي في مجال الثروة الحيوانية والداجنة يمتد لأكثر من 30 عاما مشيرا إلى أن مجالات التعاون مع الجانب المصرى يمكن أن تشمل تبادل الخبرات والخدمات البيطرية وتحسين السلالات عالية إنتاج اللحوم والالبان ومكافحة الأمراض والاوبئة،

و أشاد المهندس مصطفى الصياد بحجم التعامل مع البرازيل مؤكدا انها من الدول التي تتميز العلاقة معها بالسهولة وتيسير الاجراءات معربا عن تطلعه الى تعزيز التعاون المصري البرازيلي في كل المجالات التي طرحها وزير الزراعة،

أشار الصياد إلى أن كل المجازر البرازيلية معتمدة في مصر الأمر الذي يسهل التعامل بين البلدين،

ومن جانبه أشار الدكتور ممتاز شاهين إلى توجيهات واهتمام وزير الزراعة برفع قدرات الاطباء البيطريين وتطوير كل الخدمات والتوثيق الاكتروني للخدمات التي تقدمها الهيئة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكلفة وتيسير الإجراءات

مؤكدا على إستعداد هيئة الخدمات البيطرية التعاون مع الجانب البرازيلي في مجال الرعاية البيطرية ومكافحة الأمراض وتبادل الخبرات تحت مظلة وزارتي الزراعة في البلدين.