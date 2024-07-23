وزارة التموين تشدد على تيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين

كتب ـ مدحت وهبة

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين في إطار الحرص على التشجيع على توريد المحصول لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حذرت من نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، أيضا حظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.