وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

توفير السلع الغذائية للمواطنين من أهم محاور عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث توفر المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17 جنيها.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ18 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.