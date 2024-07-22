اليوم السابع
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وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:00 م
وزارة التموين تطرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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توفير السلع الغذائية للمواطنين من أهم محاور عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث توفر المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17 جنيها.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- بطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ18 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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