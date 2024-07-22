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متى يحصل الطالب على درجات رأفة بنتيجة الثانوية العامة؟ اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:00 ص
متى يحصل الطالب على درجات رأفة بنتيجة الثانوية العامة؟ اعرف التفاصيل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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تعتبر درجات الرأفة حق قانونى للطالب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن درجات الرأفة لا تمنح لكل الطلاب ولكن يستفيد منها الطالب الراسب فى عدة مواد بحد أقصى 3 مواد وتؤثر هذه الدرجات على موقف الطالب، كأن يكون الطالب راسبا فى مادة ودرجات الرأفة تغير حالته ليكون ناجحا من الدور الأول بنتيجة الثانوية العامة 2024، أو أن يكون الطالب راسبا فى 3 مواد وحصوله على الرأفة فى مادة أو اثنين تمكنه من دخول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قائلة: درجات الرأفة لا يحصل عليها الطالب الناجح أو الحاصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات الرأفة تمنح بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأثناء مراجعة النتيجة قبل تجميعها بشكل نهائى.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.







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