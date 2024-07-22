وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب ـ محمود طه حسين

تقدم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، هذه الذكرى الخالدة التي ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على مصر والمصريين بمزيد من التقدم والازدهار.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى (72) لثورة 23 يوليو المجيدة.‏

وأكد الأزهر أنَّ ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت ميلادًا لفَجرٍ جديدٍ في تاريخ مصر، لإنهاء حقبة ‏من الاحتلال المتعاقب، وبناء الدولة المصرية على أسسٍ وطنيةٍ متينةٍ للحفاظ على الوطن ‏وشعبه ومقدراته وتحقيق العدالة، واسترداد ما سُلب، وقد ضربَ المصريُّون خلالها أروع المثل في التلاحم ‏بين الجيش والشعب حتى كُتب لهذه الثورة أن تنجح.‏

ودعا الأزهر أبناء مصر جميعًا إلى مواصلة العمل بكل جد ومثابرة بما ‏يحقق لمصرنا وشعبها العظيم التقدم والازدهار، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُنعم ‏علينا بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.