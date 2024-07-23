ماكرون يشيد بشجاعة بايدن بعد الإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسى الأمريكى

أحمد علوى

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "بشجاعة" نظيره الأمريكي جو بايدن بعد الاعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي 2024.



وفي رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد يوم من إعلان انسحابه من السباق الرئاسي 2024 داعما نائبته كامالا هاريس، لخوض الانتخابات في نوفمبر المقبل، أعرب ماكرون عن تقديره لشجاعة الرئيس الأمريكي وروح المسؤولية لديه وشعوره بالواجب الذي قاده إلى هذا القرار، وفقا لما نقله الاليزيه.



وقال ماكرون في رسالته: "بما أننا احتفلنا للتو معا بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، آمل أن تستمر روح الشراكة بين ضفتي المحيط الأطلسي في تنشيط العلاقات التاريخية بين بلدينا".



وأعلن الرئيس جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي 2024، داعما نائبته كامالا هاريس، لخوض الانتخابات ضد منافسه الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.