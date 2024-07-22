البيت الأبيض يحدد موعد ومكان الحدث الانتخابي الأول لـ"كاميلا هاريس"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن البيت الأبيض أن كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعقد حدثاً انتخابياً مساء الاثنين، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وسيكون هذا هو أول حدث انتخابي تعقده هاريس في حملتها الانتخابية الجديدة، ولم يفصح البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل بشأن الحدث، ولكن مقر حملة بايدن هاريس يقع في ويلمنجتون، التي تضم مقر إقامة بايدن الخاص أيضاً.

وفي أول تصريحات علنية لكاميلا هاريس، منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي وتأييد هاريس لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو يتعافى بشكل جيد من إصابته بفيروس كورونا، ويستعد للعودة لأداء مهامه.

وأضافت في كلمة من البيت الأبيض خلال حفل استقبال لرابطة الرياضات الجامعية، إن بايدن "كان يرغب أن يكون موجوداً هنا، ولكنه لا يزال يتعافى".

وتابعت: "أن إرث الرئيس جو بايدن عبر السنوات الـ3 الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، أن إرثه خلال ولاية رئاسية واحدة، تجاوز إرث أغلب الرؤساء الذين أمضوا 8 سنوات في البيت الأبيض".