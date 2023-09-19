أسباب مختلفة لانتفاخ أسفل العين.. منها احتباس السوائل

كتبت نهير عبد النبى

انتفاخ أسفل العينين واحدة من المشكلات الصحية التي يحتار البعض في معرفة السبب الحقيقى ورائها فقد يكون بسببب مشكلة صحية وقد يكون نتيجة لبعض العوامل الأخرى، وحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic فأن انتفاخ أسفل العين عبارة عن تورم خفيف أو انتفاخ تحت العينين. وهي شائعة الحدوث مع التقدم في العمر وضعف الأنسجة حول العينين، ويشمل ذلك بعض العضلات التي تدعم جفن العين.

تمثل الجيوب المنتفخة أسفل العينين عادةً أحد المخاوف التجميلية، ولا تكون علامة لحالة مرضية خطيرة إلا في حالات نادرة. ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية مثل الكمادات الباردة على تحسين مظهرها. أما في حالة الانتفاخ المستمر أو المزعج تحت العينين، فقد تكون جراحة الجفن خيارًا ممكنًا.

قد تتضمن أعراض الانتفاخات تحت العينين:

-التورم الخفيف

-تدلي الجلد أو ارتخاؤه

-ظهور هالات داكنة

عادةً ما تكون الانتفاخات تحت العينين غير ضارة ولا تتطلب رعاية طبية، بالرغم من أن مظهرها قد لا يكون محببًا لك. ولكن يجب زيارة الطبيب إذا كانت الحالة تسبب مشكلات في الرؤية أو تهيجًا أو صداعًا أو مصحوبة بطفح جلدي.

تحدث الانتفاخات تحت العين عند ضعف بنية الأنسجة والعضلات التي تدعم الجفنين. وقد يبدأ الجلد بالترهُّل، وقد تهبط الدهون الموجودة في العادة حول العين إلى أسفل العين. كذلك قد تجمع السوائل في الفراغ الموجود تحت العين؛ ما يجعل تلك المنطقة تبدو منتفخة أو متورمة. وقد يحدث ذلك التأثير أو يتفاقم بسبب عدة عوامل، تشمل ما يلي:

-التقدم في السن

-احتباس السوائل، وبخاصة عند الاستيقاظ أو بعد تناول طعام مملح

-قلة النوم

-الحساسية

-التدخين

-العوامل الوراثية - قد تنتقل الانتفاخات تحت العين بالوراثة بين أفراد العائلة

-حالات طبية معينة مثل التهاب الجلد، والتهاب الجلد والعضل، وأمراض الكلى، ومرض العين الدرقي

تستخدم علاجات متنوعة للتجاعيد في تخفيف شكل الانتفاخ تحت العينين. وهي تشمل تجديد البشرة بالليزر، والتقشير الكيميائي والحشوات، وهذا قد يحسّن تناسق لون البشرة، ويشد الجلد تحت العينين ويجدّده. ولأصحاب البشرة الداكنة أو السمراء، ينطوي تجديد الجلد بالليزر على خطر حدوث تغيرات دائمة في لون الجلد (فرط أو نقص التصبغ). استشر الطبيب بشأن أسلوب تجديد البشرة بالليزر التي تقلل هذا الخطر.

وقد تكون جراحة رأب الجفن أحد خيارات علاج الأكياس أسفل العينين، وذلك بحسب سبب ظهور هذه الأكياس. سيجري الجراح عملية رأب الجفن بما يتناسب مع سماتك التشريحية واحتياجاتك، لكن بوجه عام تتضمن العملية إزالة الدهون الزائدة عبر فتح شق جراحي في الثنيات الطبيعية للجفن العلوي أو داخل الجفن السفلي. وعادةً ما يتم هذا الإجراء في العيادات الخارجية بعد الخضوع للتخدير الموضعي.