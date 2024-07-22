اليوم السابع
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الصحة العالمية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:45 م
الصحة العالمية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية السكتة الدماغية
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن السكتة الدماغية تحدث عندما ينسد أو ينفجر شريان في الدماغ، حيث يفقد المخ إمداداته من الأوكسجين عندما يتوقف تدفق الدم، مما يسبب تلفًا لأنسجة الدماغ.

 

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

لماذا السكتة الدماغية خطيرة؟

تحمل خطورة عالية للوفاة

قد يسد الشريان ويمزق الأوعية الدموية الدماغية

وأكدت منظمة الصحة العالمية ، أنه يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى مضاعفات مثل فقدان الرؤية أو الكلام، الشلل، الارتباك.


وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ارتفاع ضغط الدم واستخدام التبغ هما أهم مخاطر السكتة الدماغية القابلة للتعديل، كان من الممكن إنقاذ 40% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب السكتة الدماغية إذا تم تنظيم ضغط الدم لديهم، موضحة ، إن 40% من وفيات السكتة الدماغية للأشخاص دون 65 سنة مرتبطة بالتدخين.







السكتة الدماغية

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

سبب الاصابة بالسكتة الدماغية

التدخين

ارتفاع ضغط الدم



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