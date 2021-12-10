دراسة: الإفراط فى السكر يُحفز الإصابة بالزهايمر ويؤثر على الوظائف الإدراكية

كتبت مروة هريدى

كشفت دراسة جديدة وجود علاقة بين استهلاك السكر والتاثير على الوظائف الإدراكية للدماغ، حيث تشير إلى أن زيادة تناول السكر قد يُحفز الإصابة بمرض ألزهايمر، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

قام فريق علمي برئاسة كريستوفر فورد، بدراسة وتحليل بيانات 837 شخص لدراسة الذاكرة والشيخوخة (Rush Memory and Aging Project) بهدف تحديد العلاقة بين تناول السكر والتفكير، ولم يكن لدى المشاركين أعراض ألزهايمر، واجتازوا على الأقل اختبارين للمعرفة، ومن أجل تقييم مستوى التفكر أجرى الباحثون 19 اختبارا، كانت تهدف إلى تحديد العلاقة بين استهلاك السكر وكمية السعرات الحرارية والتفكير، والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة الدلالية والعرضية وتحديد الزمان وسرعة الإدراك.

وفقًا للنتائج، قيّم الباحثون تأثير السكر في تطور مرض الزهايمر، واتضح لهم وجود علاقة عكسية بين استهلاك السكر والتفكير والذاكرة الدلالية والعرضية والذاكرة قصيرة المدى، وأن أول أعراض الإصابة بمرض ألزهايمر التى تظهر مبكرًا هو فقدان الذاكرة.

على جانب آخر، حددّ العلماء قائمة بالمواد الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تصدر الجوز "عين الجمل" هذه القائمة، لأنه يحتوي على مجموعة فريدة من المواد النباتية التي تعزز عمل الدماغ، كما يحتوى على مضادات الأكسدة أكثر من أي نوع آخر من المكسرات، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة المقاومة للالتهابات.

وينصح العلماء، بضرورة إضافة الجوز إلى نظامك غذائى قائم على حمية البحر المتوسط، خافض للضغط لإبطاء عملية التنكس العصبي MIND الذي يسمح بمكافحة تدهور عملية التفكير.

وبجانب الجوز، هناك أطعمة أخرى تحمى من الإصابة بالزهايمر مثل الخضراوات والفاكهة وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك والفاصوليا والدواجن.



السكر يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر



الجوز غنى بالمغذيات اللازمة للوقاية من الزهايمر