حصاد الوزارات.. وزارة التموين تحدد أسعار ردة النخالة فى المطاحن.. التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: المباعدة بين الحمل تحمى الطفل من التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسى

التنمية المحلية: 278 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بالمنيا

وزير العمل: الدولة مُستمرة في مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ودعم الأسرة

وزارة التموين تحدد أسعار ردة النخالة فى المطاحن.. التفاصيل

وزير التعليم العالى يوجه بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الرقمية لمُنتسبى الجامعات

القومى للإعاقة: ننسق مع التعليم العالى لإعفاء ذوى الهمم من مصروفات الدراسة

وزارة الزراعة: تصنيف نوع الآفة خطوة أساسية فى استراتيجيات المكافحة

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل

وزير البترول: التنسيق مع الشركاء الأجانب لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة

التنمية المحلية: الانتهاء من مقابلة 500 متقدم لمسابقة القيادات حتى الآن