اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:51 م
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حصاد الوزارات.. وزارة التموين تحدد أسعار ردة النخالة فى المطاحن.. التفاصيل

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين تحدد أسعار ردة النخالة فى المطاحن.. التفاصيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزاره التموين

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