وزارة التموين تحدد أسعار ردة النخالة فى المطاحن.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الردة " النخالة بـ 10500 جنيه للطن لدى المطاحن التابعة للوزارة، على أن يتم تحديد أسعار بيع وصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية المستحقة للوزارة بواقع 150 جنيها للطن، وأن يتم البيع طبقا لضوابط وأولويات الصرف للجهات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم ( 18 ) لسنة 2022 .

كما تضمن قرار الوزارة تحديد سعر 10400 جنيه سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية، وذلك لكافة الجهات المستفيدة بمحافظة شمال سيناء مع حظر إضافة أى مبالغ عن الأسعار المحددة تحت اي مسمى على هذه الأسعار، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضوء القرار الوزاري رقم ( 222 لسنه 2017).