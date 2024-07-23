تعرف على الآثار الجانبية للنوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة

كتب – حسام الشقويرى

النوم بعد الأكل مباشرة من العادات السيئة، التى يجب تجنبها، فالاستلقاء على السرير مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة له آثاره الجانبية الخاصة. ووفقًا للخبراء الطبيين، يجب أن نأخذ استراحة لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم بعد العشاء، فهذا يعزز الهضم الصحي للطعام وحرق السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون حتى وقت متأخر من الليل ينامون مباشرة بعد تناول العشاء، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

الآثار الجانبية الشائعة للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة

سوء الهضم

إذا نمت بعد تناول العشاء بفترة قصيرة، فقد يؤثر ذلك على جهازك الهضمي ويؤدي إلى ضعف أدائه. عندما تستلقي مباشرة بعد تناول الوجبة، لا يحصل جسمك على الوقت الكافي لهضم الطعام ومعالجة السعرات الحرارية، وقد يؤدي هذا إلى حرقة المعدة وارتجاع الحمض والإمساك ومشاكل أخرى متعلقة بالمعدة.

اضطراب النوم

يمكن أن تؤدي الوجبة الثقيلة، إلى ارتداد الحمض أو الشعور بالغثيان. ويمكن أن يؤثر ذلك على جودة نومك ليلاً. ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة ويصعب عليك النوم بسرعة، ولهذا السبب يُنصح بتناول طعام خفيف في المساء.

كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة

عندما لا يحصل الجهاز الهضمي على الوقت الكافي لهضم الطعام وحرق السعرات الحرارية، يؤدي ذلك إلى تراكم الدهون، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول الطعام والنوم بعده مباشرة قد يساهم في زيادة الوزن، فهو يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويجعل من الصعب على الجهاز الهضمي معالجته. وعندما لا يحرق جسمك السعرات الحرارية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

اختلال توازن السكر في الدم

قد يكون الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة ثقيلة علامة على الإصابة بمرض السكري لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال توازن السكر في الدم وقد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا ليس جيدًا لمرضى السكري.

نصائح

احرص دائمًا على تناول الطعام قبل الساعة الثامنة مساءً إذا كنت تنام حوالي الساعة العاشرة مساءً. والهدف هو الحفاظ على فاصل زمني لمدة ساعتين بين تناول الطعام والنوم.

قم بالمشي السريع بعد تناول الطعام للمساعدة في عملية الهضم.

إذا كنت موظفًا في شركة وتستغرق رحلتك اليومية معظم وقتك، فحاول تناول الطعام في مكان عملك بحلول الساعة السابعة وتجنب تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، يمكنك تناول وجبات خفيفة قبل النوم إذا شعرت بالجوع.

قم بممارسة وضعيات اليوجا مثل وضعية فاجرا لتحفيز الإنزيمات الهضمية.

تناول بعض شاي الأعشاب قبل النوم لتعزيز الهضم والنوم العميق، يمكن أن تساعد المشروبات مثل شاي الزنجبيل أو شاي البابونج أو الماء الدافئ بالليمون أو كوب من حليب الكركم.

