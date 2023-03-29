اعرف فوائد شرب الماء لدعم صحة الجهاز الهضمى

كتبت ميرفت رشاد

من بين وظائفه العديدة في الجسم، يعتبر الماء ضروريًا لعملية الهضم الصحي ويدعم العملية من البداية إلى النهاية، إذا كنت مثل كثير من الناس، فقد يكون الهضم الصحي في قمة اهتماماتك أكثر مما كان عليه من قبل، ولضرورة الحفاظ على "ميكروبيوم الأمعاء " الصحي - مجموعة البكتيريا التي تسكن الجهاز الهضمي والتي تؤثر على صحة العديد من أجهزة الجسم، يجب أن تكون على دراية بأهمية تناول البروبيوتيك (البكتيريا "الجيدة") بالإضافة إلى البريبايوتكس (مثل بعض أشكال الألياف التي تعمل "كغذاء" للبروبيوتيك ) والألياف الكافية ، مما يساعد على نقل النفايات عبر نظامك ويعزز الانتظام، ولكن هناك شيء أبسط وأكثر أهمية للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة وهو الماء، وفقا لما نشره موقع "iamherbalifenutrition".

كيف يساعد الماء على الهضم؟



بدءًا من بداية عملية الهضم ، يعد الماء مكونًا رئيسيًا في لعابك.

يخدم اللعاب عدة وظائف:



يساعد على ترطيب طعامك ، مما يسهل عملية المضغ والبلع.

إنها أيضًا وسيلة للإنزيمات التي تبدأ عملية التكسير الكيميائي للدهون والكربوهيدرات أثناء المضغ.

عندما يمر الطعام إلى معدتك ، يتم إطلاق العصائر المائية المعوية، تحتوي هذه العصائر أيضًا على إنزيمات ، والتي تبدأ في تكسير البروتينات والكربوهيدرات في الأطعمة التي تتناولها إلى أجزاء أصغر ، وإعدادها لرحلتها إلى الأمعاء الدقيقة حيث يحدث الكثير من هضم الطعام.

الماء ضروري أيضًا لإنتاج المخاط الذي يغلف المعدة من الداخل ، مما يحميها من عصارات الجهاز الهضمي شديدة الحموضة.

كيف يدعم الماء صحة الأمعاء؟



عندما يتحرك الطعام عبر الأمعاء الدقيقة ، هناك الكثير من النشاط الهضمي الذي يسهله الماء:

يتم إطلاق المزيد من الإفرازات المائية في الأمعاء الدقيقة من بطانة الأمعاء نفسها وكذلك من البنكرياس والكبد.

تعمل الإنزيمات على تسريع العمليات الكيميائية وتساعد على التحضير لامتصاص المنتجات النهائية للهضم: الأحماض الأمينية من البروتينات ، والأحماض الدهنية من الدهون ، وجزيئات السكر الفردية من الكربوهيدرات التي تتناولها.

يحدث معظم امتصاص العناصر الغذائية هنا في الأمعاء الدقيقة، ثم تنتقل العناصر الغذائية المهضومة إلى البيئة المائية لمجرى الدم.

مع استمرار عملية الهضم في الأمعاء الغليظة، يكون الماء مهمًا للغاية أيضًا:



تذوب الألياف القابلة للذوبان التي تتناولها (من الأطعمة مثل الشوفان والفول والشعير) في الماء ، مما يسمح لها بالانتفاخ وزيادة الكتلة.

تميل الألياف غير القابلة للذوبان التي تتناولها (من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة ومعظم الخضراوات) إلى حبس المياه وجذبها بدلاً من امتصاصها ، مما يساعد على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

الأمعاء السفلية هي أيضًا المكان الذي يمتص فيه جسمك معظم المعادن التي تتناولها ، كما أن البيئة المائية هناك تسهل امتصاصها.

ليس هناك شك في أن الهضم الصحي يعتمد على الألياف الكافية (والبروبيوتيك فكرة جيدة أيضًا). التمرين مهم أيضًا - عندما تقوم بتحريك عضلات الهيكل العظمي أثناء التمرين ، فأنت تحفز العضلات الملساء في الجهاز الهضمي في نفس الوقت ، مما يساعد على تعزيز الانتظام، لكن لا تنس أبسط الأشياء وأهمها على الإطلاق - تأكد من تناول الكثير من السوائل كل يوم للحفاظ على عمل نظامك بسلاسة.