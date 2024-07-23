البورصة: تغطية الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال شركة أكت 54.76 مرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، تود أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال للاستشارات قد بلغ 3.3 تريليون سهم، وبالتالي فقد تم تغطية الاكتتاب العام 54.76 مرة تقريبًا.

وكانت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، قد أعلنت عن عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص للشركة، المنتهي يوم الخميس الماضي، وبلغوا 493 مستثمر، وبلغت عدد شركات السمسرة التي تلقت طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة 39 شركة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها 6.055 مليار سهم بقيمة 17.6 مليار جنيه بعدد مرات تغطية بلغت 20.2 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الذين تم التخصيص لهم 203 مستثمر.

وتبلغ حجم شريحة الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات 300 مليون سهم بقيمة 870 مليون جنيه.