تغطية الطرح العام لشركة أكت فاينانشال 34 مرة قبل غلق باب الاكتتاب

كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات عن عدد مرات تغطية الطرح العام لشركة أكت فاينانشال بلغت 34 مرة قبل يوم من غلق باب الاكتتاب العام غدًا الثلاثاء، وبلغت حجم طلبات الاكتتاب 2.043 مليار سهم.

وكانت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، عن عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص للشركة، المنتهي يوم الخميس الماضي، وبلغوا 493 مستثمر، وبلغت عدد شركات السمسرة التي تلقت طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة 39 شركة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها 6.055 مليار سهم بقيمة 17.6 مليار جنيه بعدد مرات تغطية بلغت 20.2 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد المكتتبين الذين تم التخصيص لهم 203 مستثمر.

وتبلغ حجم شريحة الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات 300 مليون سهم بقيمة 870 مليون جنيه، ويستمر الاكتتاب في الطرح العام حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.