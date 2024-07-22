اليوم السابع
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وزير الأوقاف يلتقي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:34 م
وزير الأوقاف يلتقي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وزير الأوقاف يلتقي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب لؤى على

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التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وناقش الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف و الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بالمساجد الكبرى عامة ومساجد آل البيت خاصة، من خلال تكثيف الندوات والقوافل المركزية بها، لمكانتها الروحية والتاريخية.

 







مساجد ال البيت

وزير الاوقاف

مجلس النواب

محمد ابو هاشم



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