ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:





أولًا : أنشطة القرآن الكريم

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.

• مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.

• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.

• مراكز التلاوة: وتعقد بـ(😎 مساجد عقب صلاة الظهر.

• برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.

• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.

• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقة تحفيظ عن بعد.





ثانيًا : أنشطة الدعوة

- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (7) مديريات (10) مسجدًا.(كفر الشيخ- قنا- دمياط - المنوفية- سوهاج- بورسعيد - الشرقية).

- تنفيذ الدروس المنهجية أئمة بعدد (22) مديرية بواقع (373) مسجدًا. ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد –المنوفية –المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد - الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).

- تنفيذ الدروس المنهجية واعظات بعدد (7) مديريات (11) مسجدًا. (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية - سوهاج) .

- تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (74) ندوة بجميع المديريات.

- تنفيذ مجلس إفتاء الواعظات بمديرية القاهرة بواقع مجلس واحد.

- تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079).

- استمرار أداء الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة .





ثالثًا : أنشطة التدريب