ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:
أولًا : أنشطة القرآن الكريم
• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.
• مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.
• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.
• مراكز التلاوة: وتعقد بـ(😎 مساجد عقب صلاة الظهر.
• برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.
• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.
• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقة تحفيظ عن بعد.
ثانيًا : أنشطة الدعوة
- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (7) مديريات (10) مسجدًا.(كفر الشيخ- قنا- دمياط - المنوفية- سوهاج- بورسعيد - الشرقية).
- تنفيذ الدروس المنهجية أئمة بعدد (22) مديرية بواقع (373) مسجدًا. ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد –المنوفية –المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد - الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).
- تنفيذ الدروس المنهجية واعظات بعدد (7) مديريات (11) مسجدًا. (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية - سوهاج) .
- تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (74) ندوة بجميع المديريات.
- تنفيذ مجلس إفتاء الواعظات بمديرية القاهرة بواقع مجلس واحد.
- تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079).
- استمرار أداء الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة .
ثالثًا : أنشطة التدريب
- دورة التوعية الدينية لمحافظات المناطق النائية (عن بعد) لعدد (50 إمامًا).
- دورة الموارد البشرية للإداريين لعدد ( 60 إداريًا) . بمركز تدريب مسجد النور
- دورة الحاسب الآلي(أساسيات الكمبيوتر) بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد(27 متدربًا) .